İngiltere tır ve kamyon şoförlüğü başvurusu nasıl yapılır? İşte İngiltere tır, kamyon şoförü başvuru şartları

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu. Bu işlemin nedeni tır ve kamyon şoförü eksikliği sebebiyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasını engellemek. Açıklamanın ardından başvuru şartları merak konusu oldu. İşte detaylar...

İNGİLTERE TIR, KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanı, bu yıl istisnai durumlarda gıda ve nakliye sektörlerinde tedarik zinciri baskılarını hafifletmek için Noel'e kadar mevcut vize planına eklendi." ifadeleri kullanıldı. Bu da demek oluyor ki 10 bin 500 çalışan ekim itibarıyla sene sonuna dek geçici vize alabilecek.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, benzin istasyonlarında oluşan kuyruğa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence önemli olan şu ki ülke içinde 6 rafineri ve 47 depolama tesisinde yakıt bol, ülke içinde yakıt sıkıntısı yok." ifadesini kullandı. İnsanların arabalarının depolarını ihtiyaçları olduğunda doldurması durumunda kıtlığın oluşmayacağını söyleyen Shapps, "Şu anda harekete geçiyoruz ancak şirketlerin yeni sürücüleri elinde tutması için çalışma koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve hak edilen maaş artışlarının sürdürülmesi konusunda sektörlerin de üzerine düşeni yapması gerekir." diye konuştu.