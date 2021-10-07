HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İngiltere tır ve kamyon şoförlüğü başvurusu nasıl yapılır? İşte İngiltere tır, kamyon şoförü başvuru şartları

İngiltere tır ve kamyon şoförlüğü başvurusu nasıl yapılır? İşte İngiltere tır, kamyon şoförü başvuru şartları

07.10.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Noelden evvel özellikle nakliye sektöründe meydana gelebilecek iş gücü açığının giderilmesi için 10 bin 500 geçici vize verileceği İngiltere tarafından duyuruldu. Geçici vize programının 5 bin ağır vasıta sürücüsü ve 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanını kapsadığı belirtildi. İşte İngiltere tır, kamyon şoförü başvuru şartları...

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu. Bu işlemin nedeni tır ve kamyon şoförü eksikliği sebebiyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasını engellemek. Açıklamanın ardından başvuru şartları merak konusu oldu. İşte detaylar...

İNGİLTERE TIR, KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanı, bu yıl istisnai durumlarda gıda ve nakliye sektörlerinde tedarik zinciri baskılarını hafifletmek için Noel'e kadar mevcut vize planına eklendi." ifadeleri kullanıldı. Bu da demek oluyor ki 10 bin 500 çalışan ekim itibarıyla sene sonuna dek geçici vize alabilecek.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, benzin istasyonlarında oluşan kuyruğa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence önemli olan şu ki ülke içinde 6 rafineri ve 47 depolama tesisinde yakıt bol, ülke içinde yakıt sıkıntısı yok." ifadesini kullandı. İnsanların arabalarının depolarını ihtiyaçları olduğunda doldurması durumunda kıtlığın oluşmayacağını söyleyen Shapps, "Şu anda harekete geçiyoruz ancak şirketlerin yeni sürücüleri elinde tutması için çalışma koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve hak edilen maaş artışlarının sürdürülmesi konusunda sektörlerin de üzerine düşeni yapması gerekir." diye konuştu.
Tır ve kamyon şoförlüğü başvurularına ilişkin İngiltere hükümeti resmi bir açıklama yapmadı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.