İnsanların sizi gizlice kıskandığını gösteren 5 işaret! Bunları yapıyorsa dikkat

İnsanlar arasındaki kıskançlık duygusu genel olarak açıkça ifade edilmez ve belirli işaretlerle anlaşılabilir. Eğer çevrenizdeki insanların sizi gizlice kıskandığını düşünüyorsanız bazı davranışlarına dikkat edebilirsiniz. İnsanların sizi gizlice kıskandığını gösteren 5 işareti öğrenmek haberimize göz atın.
Verdiğin tepkileri, giydiklerini ve sahip olduklarını genelde negatif doğrultuda eleştirir. Ancak bir süre sonra eleştirdiği her şeyi kendi birebir taklit etmeye başlar. Tarzını, tavrını ve tepkilerini taklit eder. Kendine sorsan bunlar taklit değil, kendi fikri ve kendi keşfidir.
Senin başardığın çok önemli başarılardan küçük bir başarıymış gibi bahseder. Ancak kendisinin küçük bir başarısını dahi yerlere göklere sığdıramaz ve onu bolca süsler.
Genelde sana verdiği tavsiyeler kötüdür. Karar anlarında senin içine sinmeyen düşünceleri daha çok destekler.
Senin başına güzel bir olay geldiğinde genelde daha çok sessiz kalır ve bunu çok da yürekten kutlayamaz.
Kişisel özelliğin, fiziksel görünüşün veya sahip olduklarınla aşağı çekici şakalar yapar. Sen buna alındığında da alıngan olursun çünkü o sadece 'şaka' yapıyordu.