Instagram çöktü mü? Instagram'da erişim problemi

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta 4 Ekim'de erişim sorunu yaşanmıştı. Konuya ilişkin Twitter'da yüz binlerce tweet atılmıştı. Sonrasında sosyal medya devleri konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Bugün ise (8 Ekim) Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Instagram'a erişim sorununun yeniden yaşandığı görülüyor. Bu sorun, Instagram'ın çöküp çökmediği sorusunu akıllara getiriyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden internet kullanıcıları, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram'a giriş yapamadıklarını belirtti.

Kullanıcılar, Twitter üzerinden Instagram'ın çöktüğüne dair kısa sürede binlerce tweet attı.

Aynı sorunun Facebook, Twitter ve Whatsapp gibi uygulamalarda geçtiğimiz günlerde de görülmesi nedeniyle, Instagram'ın çöküp çökmediğinden şüpheleniliyor.