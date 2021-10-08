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Instagram çöktü mü? Instagram'da erişim problemi

08.10.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, Whatsapp ve Facebook gibi sosyal medya devi uygulamalara geçtiğimiz günlerde dünya çapında erişim problemi yaşanmıştı. 4 Ekim'de meydana gelen problem 18.30'da başlamış ve saatlerce devam etmişti. Şimdi ise milyonlarca takipçiye sahip olan Instagram'da, erişim sorununun yeniden yaşandığı görüldü.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta 4 Ekim'de erişim sorunu yaşanmıştı. Konuya ilişkin Twitter'da yüz binlerce tweet atılmıştı. Sonrasında sosyal medya devleri konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Bugün ise (8 Ekim) Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Instagram'a erişim sorununun yeniden yaşandığı görülüyor. Bu sorun, Instagram'ın çöküp çökmediği sorusunu akıllara getiriyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden internet kullanıcıları, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram'a giriş yapamadıklarını belirtti.
Kullanıcılar, Twitter üzerinden Instagram'ın çöktüğüne dair kısa sürede binlerce tweet attı.
Aynı sorunun Facebook, Twitter ve Whatsapp gibi uygulamalarda geçtiğimiz günlerde de görülmesi nedeniyle, Instagram'ın çöküp çökmediğinden şüpheleniliyor.
Konuya ilişkin Instagram tarafından henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
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Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp Instagram
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