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Instagram'da yapılan yangın bağışı kampanyaları gerçek mi sahte mi? Instagram bağışları güvenli mi?

01.08.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yangın meydana geldi. Sayısız canlıya zarar veren ve mal kaybına neden olan orman yangınları için Instagram'da bağış kampanyası başlatıldı. Instagram'ın bağış toplama özelliği ile başlatılan bu yardım kampanyalarının ne kadar güvenilir ve gerçek olduğu sorgulanıyor. Yardımın ulaşılması gereken yere ulaşıp ulaşmadığı ise merak konusu. İşte ayrıntılar...

Adana, Muğla, Antalya gibi birçok şehirde meydana gelen orman yangınları sürüyor. Bu esnada birçok kişi, Instagram'dan başlatılan yardım toplama kampanyasından destek olmaya çalışıyor. Ancak bu kampanyaların ne kadar gerçek olduğu sorgulanıyor. Bölge halkına yardım, fidan dikimi, bölgenin onarımı adı altında binlerce TL yardım toplanıyor. İşte ayrıntılar...

Instagram bağışları gerçek mi, sahte mi?

Instagram'da başlatılan konuya ilişkin yardım kampanyalarından birisi de "Islamic Relief USA" adlı hesaba bağlı 'Patco Earth’ tarafından başlatılan kampanya oldu.
“Türkiye’ye yardım için hikayenize ekleyin" ifadesiyle paylaşılan yardım oldukça ilgi gördü. Söz konusu kampanya 11 bin kişi tarafından paylaşıldı. Ek bağışlarla birlikte şimdiye dek toplanan rakam 1 milyon 714 bin TL oldu.
En çok ilgi gören kampanyaların bir tanesinde, her paylaşımın 0,01 dolar bağış yaptığı bigisi yer alıyor. Burada ulaşılmasının hedeflendiği kitle ise bağışı yapacak kişiler.
Kampanyaların açıklama kısımlarının iyice okunması gerekiyor. 2020'den beri Instagram'da bağış toplama özelliği yer alıyor. Bu özellik, şimdi de orman yangınlarının baş gösterdiği Türkiye için kullanılıyor.
Söz konusu kampanyalara bağış yaparken veya kampanyayı duyurmak için paylaşım yaparken dikkat edilmesi gereken konular var. Örneğin kampanyayı başlatan kuruluş, toplanan para ile ne yapacağını resmi olarak açıklamış mı?
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Anahtar Kelimeler:
Instagram

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