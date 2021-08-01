Instagram'da yapılan yangın bağışı kampanyaları gerçek mi sahte mi? Instagram bağışları güvenli mi?

Adana, Muğla, Antalya gibi birçok şehirde meydana gelen orman yangınları sürüyor. Bu esnada birçok kişi, Instagram'dan başlatılan yardım toplama kampanyasından destek olmaya çalışıyor. Ancak bu kampanyaların ne kadar gerçek olduğu sorgulanıyor. Bölge halkına yardım, fidan dikimi, bölgenin onarımı adı altında binlerce TL yardım toplanıyor. İşte ayrıntılar...

Instagram bağışları gerçek mi, sahte mi?

Instagram'da başlatılan konuya ilişkin yardım kampanyalarından birisi de "Islamic Relief USA" adlı hesaba bağlı 'Patco Earth’ tarafından başlatılan kampanya oldu.

“Türkiye’ye yardım için hikayenize ekleyin" ifadesiyle paylaşılan yardım oldukça ilgi gördü. Söz konusu kampanya 11 bin kişi tarafından paylaşıldı. Ek bağışlarla birlikte şimdiye dek toplanan rakam 1 milyon 714 bin TL oldu.

En çok ilgi gören kampanyaların bir tanesinde, her paylaşımın 0,01 dolar bağış yaptığı bigisi yer alıyor. Burada ulaşılmasının hedeflendiği kitle ise bağışı yapacak kişiler.

Kampanyaların açıklama kısımlarının iyice okunması gerekiyor. 2020'den beri Instagram'da bağış toplama özelliği yer alıyor. Bu özellik, şimdi de orman yangınlarının baş gösterdiği Türkiye için kullanılıyor.