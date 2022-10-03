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Instagram’ın en zenginleri belli oldu! Paylaşım başına gelirleri ağızları açık bıraktı, zirvedeki isim şaşkına döndürdü...

03.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyon dolarların havada uçuştuğu, milyon dolarlık bir platform olan Instagram için 2017'den beri her yıl yayınlanan "Zenginler listesi" 2022 için de yayınlandı. Böylece Instagram'ın en zenginleri açıklandı. İlk on sıradaki ünlünün paylaşım başına gelirleri dudak uçuklatırken, zirvedeki isim herkesi şaşırttı.

Instagram, en popüler sosyal medya ağlarından biri olmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya ağı Influencer için ise gelir kapısına dönüşüyor. Fotoğrafa veya modaya meraklı influencer'lardan sporcu influencer'lara kadar birçok insan Instagram'da vakit geçirirken, bazı ünlü isimler gönderi başına milyonlarca dolar kazanıyor. Böylece hem dudak uçuklatıyor, hem de şaşkına döndürüyorlar. Peki 2022'de Instagram'da en çok kazanan ünlü kim?

Bu sorunun cevabı, sosyal medya pazarlama ve analiz platformu Hopper HQ tarafından yayınlanan “2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi” araştırmasında ortaya çıkan sonuçta saklı.

İŞTE 2022'DE INSTAGRAM'IN EN ZENGİN 10 ÜNLÜSÜ!

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Takipçi: 442 milyon - Paylaşım Başına Gelir: 2,397,000 dolar

Kylie Jenner

Kylie Jenner
Takipçi: 338 milyon - Paylaşım Başına Gelir: 1,835,000 dolar

Lionel Messi

Lionel Messi
Takipçi: 327 milyon - Paylaşım Başına Gelir: 1,777,000 dolar

Selena Gomez

Selena Gomez
Takipçi: 320 milyon - Paylaşım Başına Gelir: 1,735,000 dolar

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson
Takipçi: 315 milyon - Paylaşım Başına Gelir: 1,713,000 dolar
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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