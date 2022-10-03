Instagram’ın en zenginleri belli oldu! Paylaşım başına gelirleri ağızları açık bıraktı, zirvedeki isim şaşkına döndürdü...

Instagram, en popüler sosyal medya ağlarından biri olmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya ağı Influencer için ise gelir kapısına dönüşüyor. Fotoğrafa veya modaya meraklı influencer'lardan sporcu influencer'lara kadar birçok insan Instagram'da vakit geçirirken, bazı ünlü isimler gönderi başına milyonlarca dolar kazanıyor. Böylece hem dudak uçuklatıyor, hem de şaşkına döndürüyorlar. Peki 2022'de Instagram'da en çok kazanan ünlü kim?

Bu sorunun cevabı, sosyal medya pazarlama ve analiz platformu Hopper HQ tarafından yayınlanan “2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi” araştırmasında ortaya çıkan sonuçta saklı.