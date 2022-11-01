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Nedeni Galatasaray mı? Eski milli oyuncunun yönetime yazdığı mesaj şoke etti "Alacaklarımı verin"

01.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda forma giyen eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün girdiği bunalım sonucu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kendini atarak intihar ettiği öğrenildi. 61 yaşında hayatını kaybeden Görgün'ün intiharı öncesinde eski kulübü Galatasaray'dan alacakları nedeniyle bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

16 yıllık voleybolculuk kariyerinde bir çok başarıya imza atarak, A Milli Takım, Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan ve son dönemde köşe yazarlığı ile yorumculuk yapan Metin Görgün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaşanan bu intihara dair oldukça ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

85 kez milli formayı giyen Görgün, Türkiye Ligi’nde 4 kez şampiyonluk yaşarken, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye’ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol aldı. Görgün, 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV’de medya alanında voleybola katkılar sağlıyordu.
Dönemin, İzmit'teki Mannesmann Boru Fabrikası'ndan emekli makine ressamı, merhum Kenan Görgün ile merhume Kibariye Görgün'ün oğlu olan Metin Görgün'ün intihar nedeni net olarak bilinmezken, yaşadığı ekonomik bunalım nedeniyle hayatına son verdiği tahmin ediliyor. Metin Görgün’ün bunalıma girmesinin nedeni olarak ise Galatasaray’dan 5 milyon liralık alacakları sonucunda finansal olarak krize sürüklendiği belirtildi.
Bununla ilgili Galatasaray yönetimine de bir mesaj gönderen Metin Görgül, “Promegatekstil olarak, batma noktasına geldik. Yaklaşık 5 milyon alacağımız var. Bu kadar uzun soluklu partnerimizin en tepesinde ki Başkana yazmaktan başka da seçeneğimiz kalmadı. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemem. Ama yardımınıza ihtiyacım var” ifadelerini kullandı. Galatasaraylı bazı yöneticilerin de söz konusu ödemeleri yapmamak için direttiği iddia edildi.

İŞTE METİN GÖRGÜN'ÜN GALATASARAY YÖNETİMİNE YAZDIĞI MESAJ:

İŞTE METİN GÖRGÜN'ÜN GALATASARAY YÖNETİMİNE YAZDIĞI MESAJ:
“Sayın Başkanım, öncelikle kendimi tanıtayım. Metin Görgün 1979-1990 yıllarında GS voleybol takımının oyuncularından biriyim. O dönemlerde hatırlarsanız, Eczacıbaşı hegemonyasını yıkıp üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu olmuştuk. Rahmetli Paidar Demir, Ahmet Gülüm v Metin Görgün olarak o döneme damga vurmuştuk. 20 yıldır da aralıksız CNN Türk ve Sports Tv de voleybol özelinde program yapıyorum."
"Hürriyet gazetesinde de yazmaya devam ediyorum. Yoğunsunuz ama bu giriş gerekliydi diye düşünüyorum. Size bu yazıları yazma sebebine gelince; bütün bu işlerin yanında ben tekstil üretimi yapan bir firmanın sahibiyim. GS Store ile kurulduğu günden beri çalışıyorum. Çok yönetim çok değişik müdür ve insanla muhatap oldum. Son zamanlarda ki olumlu değişimi size anlatmaz isem, Galatasaraylı olarak doğru yapmamış olacağım."
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