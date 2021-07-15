İOKBS Bursluluk Sınavı açıklandı mı? İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?

İOKBS sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri girer. Belirtilen puanı alan öğrenciler yatılı eğitim veya burs almaya hak kazanır. Ancak burs veya yatılı eğitim verilecek öğrencide aranan temel şart, ailesinin gelirinin belirtilen gelir düzeyinden düşük olmasıdır. Bu yıl İOKBS sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin Bakan Selçuk duyuru yapmıştı.

İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, 25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı olduğunu ve bunu ertelediklerini ifade etmişti.

Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, sınavın ne zamana ertelendiğine ilişkin net bir ifade kullanmamıştı.

Geçen sene Eylül ayına ertelendiğini ifade eden Bakan Selçuk salgının durumuna bakılması gerektiğini bildirdi.

Sınavın ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Ancak geçen yıl eylül ayında gerçekleşen sınavın bu yılda da eylül ayında yapılması öngörülüyor.