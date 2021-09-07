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İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi belli mi?

07.09.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi sürüyor. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 2021 etabına (İOKBS) yüzbinlerce öğrenci katılım gösterdi.

İOKBS'ye giren yüz binlerce öğrencinin gözleri sınav sonucunun ne zaman açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Söz konusu sınav merkezi sistemle aynı anda başlatılmış ve tek oturum şeklinde gerçekleşmişti. Sonuçlar MEB'in internet adresinden kontrol edilecek. İşte merak edilenler...

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçlarının 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren erişilebilir olacağı duyuruldu.
Sonuçlar, belirtilen tarih itibarıyla MEB'in "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velileri eğer talep ederse, “Sınav Sonuç Belgesi” elektronik ortamdan alınıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı veriyor.

İOKBS NE DEMEK?

İOKBS NE DEMEK?
İOKBS, (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) MEB tarafından belirlenen tarihlerde uygulanıyor. İOKBS'nin eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) idi.
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sınav
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