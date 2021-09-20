iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi iPhone modellerinde gelecek?

Yeni özelliklerle dolu olan iOS 15 sürümünün 20 Eylül'de çıkacağı Apple tarafından açıklandı. Milyonlarca kullanıcı telefonunu iOS 15 sürümü ile güncelleyebilecek. iOS 15; iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPod touch (7. nesil) ve daha birçok cihazda uyumlu olacak. İşte merak edilenler...

iOS 15 bugün erişime açılıyor. iOS 15'i bekleyen milyonlarca kullanıcı için, "iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" açıklaması yapıldı ve, "20 Eylül'de sizinle" ifadesi kullanıldı.