iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi iPhone modellerinde gelecek?

Yeni özelliklerle dolu olan iOS 15 sürümünün 20 Eylül'de çıkacağı Apple tarafından açıklandı. Milyonlarca kullanıcı telefonunu iOS 15 sürümü ile güncelleyebilecek. iOS 15; iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPod touch (7. nesil) ve daha birçok cihazda uyumlu olacak. İşte merak edilenler...

iOS 15 bugün erişime açılıyor. iOS 15'i bekleyen milyonlarca kullanıcı için, "iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" açıklaması yapıldı ve, "20 Eylül'de sizinle" ifadesi kullanıldı.

İşte iOS 15'in uyumlu olacağı cihazlar: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPod touch (7. nesil)