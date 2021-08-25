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İpek Açar: 3 aydır evladımı göremiyorum

25.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın eski eşi İpek Açar, katıldığı bir YouTube programında aylardır kızını göremediğini dile getirdi. İpek Açar’ın İngiltere’de okuyan kızı Aslı Gönül, koronavirüs pandemisi yüzünden Türkiye’ye gelemiyor.

Geçtiğimiz günlerde, hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’la yaşadığı polemikle gündeme gelen İpek Açar, katıldığı bir programda kızıyla aylardır görüşemediğini dile getirdi.

İpek Açar'dan Kayahan'ın kızı Beste Açar'a sert yanıt: Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir...İpek Açar'dan Kayahan'ın kızı Beste Açar'a sert yanıt: Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir...

"3 AYDIR TÜRKİYE’YE GELEMEDİ"

Açar, İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü’nde okuyan 21 yaşındaki kızı Aslı Gönül’e özlemini anlattı. Şarkıcı, 3 aydır kızıyla görüşemediklerini söyledi.

“Aslı okuluna devam ediyor. Pandemiden ötürü 3 aydır Türkiye’ye gelemedi. ‘Aslı Gönül’ denilince gözlerim yaşarıyor. Hayatımızda ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Çok özledim. İnşallah Eylül ayında kavuşacağız.”

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Açar, kızının babası Kayahan gibi müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirtti:

“Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik.”

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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