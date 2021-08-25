İpek Açar: 3 aydır evladımı göremiyorum

Geçtiğimiz günlerde, hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’la yaşadığı polemikle gündeme gelen İpek Açar, katıldığı bir programda kızıyla aylardır görüşemediğini dile getirdi.

"3 AYDIR TÜRKİYE’YE GELEMEDİ"

Açar, İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü’nde okuyan 21 yaşındaki kızı Aslı Gönül’e özlemini anlattı. Şarkıcı, 3 aydır kızıyla görüşemediklerini söyledi.

“Aslı okuluna devam ediyor. Pandemiden ötürü 3 aydır Türkiye’ye gelemedi. ‘Aslı Gönül’ denilince gözlerim yaşarıyor. Hayatımızda ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Çok özledim. İnşallah Eylül ayında kavuşacağız.”

Açar, kızının babası Kayahan gibi müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirtti:

“Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik.”