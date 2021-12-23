iPhone'un başarısını yakalayamadılar: İşte Apple'ın beğenilmeyen ürünleri!

Apple, iPhone, iPad, iMac, iTunes ve iOS ile şüphesiz önemli bir atılım yaptı. Steve Jobs'ın önderliğinde dikkat çeken başarılara imza atan şirket, 2011 yılında vefat eden Steve Jobs'tan sonra da ünlü CEO'nun mirası da devam ettiren bir profil çizdi. Ancak her şirket gibi Apple da başarılı olduğu kadar başarısızlıklar yaşadı. Biz de internetteki bilgilere derleyerek, Apple'ın şimdiye kadar beğenilmeyen ürünlerini ise sizler için bir araya getirdik.

İŞTE APPLE'IN EN BEĞENİLMEYEN ÜRÜNLERİ

1- Apple Newton Apple Newton, bazı cihazlar ondan önce çıksa da genellikle ilk gerçek cep bilgisayarı olarak kabul ediliyor. Bu da onun tablet konsepti için bir öncü olduğu anlamına geliyor. Ancak Newton pahalı bir ürün olarak görülüyor (699 dolar) ve yazılımının asla olması gerektiği gibi çalışmadığı söyleniyordu. Özellikle el yazısı teknolojisinin kötü olduğuna yönelik yorumlar yapılıyordu.

2- iMac USB Mouse (Diğer adıyla "Buz hokeyi diski") 1998'de Apple, iMac için mouse'u görücüye çıkardı. Çoğu insan tarafından "Buz hokeyi diski" olarak adlandırılan mouse, olağan dışı yapısıyla oldukça havalı görünüyordu. Ancak dairesel tasarımı kullanımı zorlaştırıyordu. Beklendiği gibi ürün tutmadı. Fotoğraf kaynak: vikipedi

3- iPod Shuffle 3. nesil iPod Shuffle 3. nesil, oldukça küçük bir cihazdı. Böylece taşınabilirlik konusunu oldukça kolaylaştırıyordu. Ancak buna rağmen cihazın sorunu tasarımıydı. Apple, 3. nesil iPod Shuffle ile cihazın tüm kontrollerini kulaklıklarda bulunan tek bir düğmeye indirgemişti. Bu yüzden cihazda çok kolay bir şekilde yapılması gereken kontrolleri hızlıca gerçekleştirmek oldukça zordu. Bu da kullanımı engelliyordu.

4- Macintosh TV Macintosh TV, Apple'ın şimdiye kadarki tutmayan ürünlerinden sadece biri değil, aynı zamanda geçmişe bakıldığında en şaşırtıcı ürünlerinden biri olarak kabul ediliyor. Macintosh TV, televizyon izlemenizi de sağlayan bir bilgisayardı. Bu şimdilerde çok büyük bir anlam ifade etmese de, 1993 yılında ise duyulmamış bir teknolojinin kapısının aralanması demekti. Kimilerinin tasarımını beğenmediği 2099 dolar fiyat etiketine sahip ürün, tutmayınca birkaç ay sonra durduruldu. Fotoğraf kaynak: vikipedi