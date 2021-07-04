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  4. İranlı model Instagram'da şov yapıyor!

İranlı model Instagram'da şov yapıyor!

04.07.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da doğan Almanya'da yaşayan Instagram fenomeni Gorgeous Pani, verdiği bir röportajda yaptırdığı estetik ameliyatının sayısını unuttuğunu söyledi. 28 yaşındaki model, kendisine kaba mesajları görmezden geldiğini dile getirdi.

Gorgeous Pani adlı Instagram fenomeni, yaptığı iddialı paylaşımlarla takipçi sayısını hızla yükseltiyor.

İran'da doğan, ancak şu anda Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Instagram paylaşımlarından kazandığı parayla kendi markasını kurdu.

"ESTETİK AMELİYATLARIMIN SAYISINI UNUTTUM"

28 yaşındaki Instagram fenomeni Gorgeous Pani, moda ve güzellik alanında yaptığı paylaşımlarla adını duyurmayı başardı.
Başarılı fenomen verdiği bir röportajda yaptırdığı estetik ameliyatlarının sayısını unuttuğunu söyledi.
Instagram modeli, kendisine kaba mesajlar gönderen erkekleri görmezden gelme sözü verdiğini söyledi.
İran'da doğan, ancak şu anda Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan genç model, 2014 yılından beri Instagram'da cesur paylaşımlar yapıyor.
“Yıllar sonra sosyal medyada olumsuzluklarla başa çıkmak hala o kadar kolay değil ama neyse ki nefretten çok sevgi mesajları" alıyorum diyen genç modelin 2015 yılından beri mutlu bir ilişkisi var.
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Anahtar Kelimeler:
Model Instagram
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