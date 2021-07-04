İranlı model Instagram'da şov yapıyor!

İran'da doğan, ancak şu anda Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Instagram paylaşımlarından kazandığı parayla kendi markasını kurdu.

İran'da doğan, ancak şu anda Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan genç model, 2014 yılından beri Instagram'da cesur paylaşımlar yapıyor.

“Yıllar sonra sosyal medyada olumsuzluklarla başa çıkmak hala o kadar kolay değil ama neyse ki nefretten çok sevgi mesajları" alıyorum diyen genç modelin 2015 yılından beri mutlu bir ilişkisi var.