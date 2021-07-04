İranlı model Instagram'da şov yapıyor!

Gorgeous Pani adlı Instagram fenomeni, yaptığı iddialı paylaşımlarla takipçi sayısını hızla yükseltiyor.
İran'da doğan, ancak şu anda Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Instagram paylaşımlarından kazandığı parayla kendi markasını kurdu.
"ESTETİK AMELİYATLARIMIN SAYISINI UNUTTUM"
28 yaşındaki Instagram fenomeni Gorgeous Pani, moda ve güzellik alanında yaptığı paylaşımlarla adını duyurmayı başardı.
Başarılı fenomen verdiği bir röportajda yaptırdığı estetik ameliyatlarının sayısını unuttuğunu söyledi.
Instagram modeli, kendisine kaba mesajlar gönderen erkekleri görmezden gelme sözü verdiğini söyledi.
İran'da doğan, ancak şu anda Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan genç model, 2014 yılından beri Instagram'da cesur paylaşımlar yapıyor.
“Yıllar sonra sosyal medyada olumsuzluklarla başa çıkmak hala o kadar kolay değil ama neyse ki nefretten çok sevgi mesajları" alıyorum diyen genç modelin 2015 yılından beri mutlu bir ilişkisi var.
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