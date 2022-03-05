Irpin’de şiddetli çatışmalar! Halk kentten tahliye ediliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesinde başkent Kiev'e yakın bir konumda bulunan Irpin şehrinde çatışmalar şiddetlendi. Çok sayıda bina kullanılamaz hale gelirken siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.

IRPİN YOĞUN BOMBARDIMAN ALTINDA

Başkent Kiev' yakınlarındaki Irpin kenti yoğun bombardıman altında. Kiev’e 14 km uzaklıktaki Irpin’ide şiddetli çatışmaların yaşanırken saldırıya uğrayan bölgelerden yoğun duman yükseliyor. Patlama seslerinin de yükseldiği Irpin’de çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

HALK TAHLİYE EDİLİYOR

Yoğun çatışmaların ardından Irpin’de yaşayanlar da tahliye ediliyor. Ukrayna askerleri gözetiminde güvenlikleri sağlanarak kentten ayrılan siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.

Kaynak: İHA-AA