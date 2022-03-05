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  4. Irpin’de şiddetli çatışmalar! Halk kentten tahliye ediliyor

Irpin’de şiddetli çatışmalar! Halk kentten tahliye ediliyor

05.03.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken başkent Kiev'e 14 km uzaklıktaki Irpin kentinde yaşanan yoğun çatışmalar sonrasında siviller tahliye ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesinde başkent Kiev'e yakın bir konumda bulunan Irpin şehrinde çatışmalar şiddetlendi. Çok sayıda bina kullanılamaz hale gelirken siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.

IRPİN YOĞUN BOMBARDIMAN ALTINDA

Başkent Kiev' yakınlarındaki Irpin kenti yoğun bombardıman altında. Kiev’e 14 km uzaklıktaki Irpin’ide şiddetli çatışmaların yaşanırken saldırıya uğrayan bölgelerden yoğun duman yükseliyor. Patlama seslerinin de yükseldiği Irpin’de çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

HALK TAHLİYE EDİLİYOR

Yoğun çatışmaların ardından Irpin’de yaşayanlar da tahliye ediliyor. Ukrayna askerleri gözetiminde güvenlikleri sağlanarak kentten ayrılan siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.

Kaynak: İHA-AA

IRPIN KENTİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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