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İş arkadaşları OnlyFans hesabını keşfedince doktorluktan istifa etmek zorunda kaldı! “Son gülen ben oldum”

18.05.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki OnlyFans modeli Mercedes Blanche, sosyal medyada seksi pozlarını paylaşmaya başladığı ilk zamanlarda doktor olarak bir hastanede çalıştığını söyledi. İş arkadaşlarından gizli bir şekilde sosyal medya hesabını yürüten Blache, bir iş arkadaşının hesabını fark etmesi üzerine istifa etmek zorunda kaldığını anlattı. Aylık kazancının bir anda 10 katına çıktığını ifade eden Blanche, eski meslektaşlarına “Son gülen ben oldum” diyerek seslendi.

Macaristan’ın Budapeşte kentinde yaşayan 25 yaşındaki Blanche, sağlık sektöründe çalıştığı kariyerine son vererek radikal bir şekilde OnlyFans modeli oldu. Doktorluk yapan Blanche, sosyal medya hesaplarının keşfedilmesi üzerine görevinden istifa ederek Kanada’ya taşındı. Bu aşamadan sonra hayatının tamamen değiştiğinden söz eden Blanche, yaşadığı toplumsal önyargılardan söz etti.

HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİ

OnlyFans hesabının bir meslektaşı tarafından keşfedilmesi üzerine kovulmadığını ancak işten ayrılması için çeşitli psikolojik şiddete maruz kaldığını dile getiren Blanche, Jordan Power'ın 'Unmentionable Podcast' programında kendisini savunmak zorunda kalmasının yaşadığı en büyük travma olduğunu itiraf etti.
İş yerindeki bir yetkilinin kendisini odasına çağırarak “Bu sen misin?” diye sorduğunu anlatan Blanche, kendisi olduğunu söylediğinde ise adamın bakışlarının bir anda değiştiğinden söz etti.
Kısa sürede hastane içinde durumun yayıldığını fark ettiğini dile getiren Blanche, “Söylentiler ve dedikodular kısa sürede yayıldı. Kimse bir şey söylemiyordu ama bildiklerini biliyordum. Yöneticimiz Çalışma ortamını güzel tutmak ve herkesi memnun etmek istediğini ve öğrenirlerse bunun hastalar için iyi bir bakış olmadığını söyledi. Kovulduğumu sözlü olarak söylemedi. Kısa süre sonra istifa ettim” dedi.
Çalışma ortamındaki kişilerin bir anda eskisinden farklı davranmasıyla kendisini garip hissettiğini ifade eden Blanche, “Gözlerinde ve sözlerinde nefreti gördüm. Kimse yargılandığı bir ortamda çalışmak istemez. Eminim ben gittikten sonra dedikoduya devam ettiler” diye konuştu.
OnlyFans hesabına yüklediği seksi fotoğraflar ve videolar sayesinde eski maaşının 10 katını kazandığını dile getiren popülerleşmesinin sonrasında birçok hastanenin kendisine ulaştığını anlattı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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