İş arkadaşları OnlyFans hesabını keşfedince doktorluktan istifa etmek zorunda kaldı! “Son gülen ben oldum”

Macaristan’ın Budapeşte kentinde yaşayan 25 yaşındaki Blanche, sağlık sektöründe çalıştığı kariyerine son vererek radikal bir şekilde OnlyFans modeli oldu. Doktorluk yapan Blanche, sosyal medya hesaplarının keşfedilmesi üzerine görevinden istifa ederek Kanada’ya taşındı. Bu aşamadan sonra hayatının tamamen değiştiğinden söz eden Blanche, yaşadığı toplumsal önyargılardan söz etti.

HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİ

OnlyFans hesabının bir meslektaşı tarafından keşfedilmesi üzerine kovulmadığını ancak işten ayrılması için çeşitli psikolojik şiddete maruz kaldığını dile getiren Blanche, Jordan Power'ın 'Unmentionable Podcast' programında kendisini savunmak zorunda kalmasının yaşadığı en büyük travma olduğunu itiraf etti.

İş yerindeki bir yetkilinin kendisini odasına çağırarak “Bu sen misin?” diye sorduğunu anlatan Blanche, kendisi olduğunu söylediğinde ise adamın bakışlarının bir anda değiştiğinden söz etti.

Kısa sürede hastane içinde durumun yayıldığını fark ettiğini dile getiren Blanche, “Söylentiler ve dedikodular kısa sürede yayıldı. Kimse bir şey söylemiyordu ama bildiklerini biliyordum. Yöneticimiz Çalışma ortamını güzel tutmak ve herkesi memnun etmek istediğini ve öğrenirlerse bunun hastalar için iyi bir bakış olmadığını söyledi. Kovulduğumu sözlü olarak söylemedi. Kısa süre sonra istifa ettim” dedi.

Çalışma ortamındaki kişilerin bir anda eskisinden farklı davranmasıyla kendisini garip hissettiğini ifade eden Blanche, “Gözlerinde ve sözlerinde nefreti gördüm. Kimse yargılandığı bir ortamda çalışmak istemez. Eminim ben gittikten sonra dedikoduya devam ettiler” diye konuştu.