İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük araziye çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık doğa ile iç içe yaşamıyla gündem oldu

Yaparsın Aşkım yarışması ile bir süre adından söz ettiren ünlü oyuncu İlker Ayrık Kısmet, Başımın Belası, Geniş Aile ve Seksenler gibi birçok başarılı projede rol almıştı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim şehrin stresinden sıkıldı ve Beykoz'un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir araziye çiftlik kurdu.

Doğa ile iç içe bir yaşam süren Ayrık çiftlik yaşantısından karelerini de sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşıyor.

BU KARELER GÜNDEMDE! Çiftliğinde sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım yapan İlker Ayrık son olarak kucağında kuzularıyla çektirdiği fotoğraflarıyla gündem oldu.

Ayrık binlerce beğeni ve yorum alan karelerine; 'Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik… Rita Çiftlik Ailesi’nin yeni üyeleri hayata gözlerini açtılar… Aramıza hoş geldiler… Çiftçiliğe başladığımdan beri yaşadığım en güleryüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip yaa… Sürekli tebessüm ettiriyor… Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı… '' ifadelerini not düştü.