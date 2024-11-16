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  4. İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük araziye çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık doğa ile iç içe yaşamıyla gündem oldu

İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük araziye çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık doğa ile iç içe yaşamıyla gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.11.2024 10:17
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Sunduğu programlar ve rol aldığı dizilerdeki sempatik halleri ile gönülleri feth eden ünlü oyuncu İlker Ayrık bir süredir şehrin stresinden uzakta yaşıyor. Beykoz'un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük araziye çiftlik kuran Ayrık doğa ile iç içe yaşantısını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Ünlü ismin kucağında kuzularla birlikte paylaştığı karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yaparsın Aşkım yarışması ile bir süre adından söz ettiren ünlü oyuncu İlker Ayrık Kısmet, Başımın Belası, Geniş Aile ve Seksenler gibi birçok başarılı projede rol almıştı.

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DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim şehrin stresinden sıkıldı ve Beykoz'un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir araziye çiftlik kurdu.
Doğa ile iç içe bir yaşam süren Ayrık çiftlik yaşantısından karelerini de sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşıyor.

BU KARELER GÜNDEMDE!

BU KARELER GÜNDEMDE!
Çiftliğinde sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım yapan İlker Ayrık son olarak kucağında kuzularıyla çektirdiği fotoğraflarıyla gündem oldu.
Ayrık binlerce beğeni ve yorum alan karelerine; 'Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik… Rita Çiftlik Ailesi’nin yeni üyeleri hayata gözlerini açtılar… Aramıza hoş geldiler… Çiftçiliğe başladığımdan beri yaşadığım en güleryüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip yaa… Sürekli tebessüm ettiriyor… Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı… '' ifadelerini not düştü.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü ismin bu karelerine; 'çok güzeller', 'sağlıkla büyüsünler','çiflik yaşantısınız harika', 'çiftliğinize bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.
Anahtar Kelimeler:
İlker Ayrık
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