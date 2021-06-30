İSKİ’den 3 ilçe için 2 gün su kesintisi uyarısı! Sular 16 saat kesilecek

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre isale hattında yapılan çalışma nedeniyle İstanbul’da 3 ilçede bazı mahallelerde 16 saat sürecek bir su kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre İstanbul’da Maltepe, Sancaktepe ve Sultanbeyli’nin bazı mahallelerinde bugün ve Perşembe günlerini kapsayacak şekilde bir su kesintisi olacak.