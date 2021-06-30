İSKİ’den 3 ilçe için 2 gün su kesintisi uyarısı! Sular 16 saat kesilecek

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre isale hattında yapılan çalışma nedeniyle İstanbul’da 3 ilçede bazı mahallelerde 16 saat sürecek bir su kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre İstanbul’da Maltepe, Sancaktepe ve Sultanbeyli’nin bazı mahallelerinde bugün ve Perşembe günlerini kapsayacak şekilde bir su kesintisi olacak.
16 saatlik su kesintisi uyarısı!
İSKİ’den yapılan açıklamada, “Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.” Denildi.
İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahalleler:
Sultanbeyli: İlçenin tüm mahalleleri.
Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.
Maltepe: Büyükbakkalköy Mahallesi.