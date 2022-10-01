İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 1 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı

İSKİ su kesintisi listesi 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yayımlandı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler, arama motorlarında İSKİ su kesintisi listesi için araştırma yapmaya başladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

1 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

1 Ekim 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."