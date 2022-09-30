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  4. İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 30 EYLÜL 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 30 EYLÜL 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı

30.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ su kesintisi listesi 30 Eylül 2022 Cuma günü paylaşıldı. Böylelikle "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusu yanıt bulmuş oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yayımlanan yazılı açıklamada Beykoz, Fatih, Kartal, Maltepe ve Silivri ayrıntısı dikkat çekti. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 30 Eylül 2022 Cuma İSKİ su kesintisi listesi...

İSKİ su kesintisi listesi 30 Eylül Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Beykoz, Fatih, Kartal, Maltepe ve Silivri gibi ilçelerde yaşayan bazı vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama ekranı ile 30 Eylül 2022 Cuma gününün su kesintisi listesi ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 30 EYLÜL 2022 CUMA

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
30 Eylül 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?
İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler:

BEYKOZ

BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

FATİH
Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Molla Fenari Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz Fatih Kartal Maltepe Silivri su kesintisi
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