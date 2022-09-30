İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 30 EYLÜL 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı

İSKİ su kesintisi listesi 30 Eylül Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Beykoz, Fatih, Kartal, Maltepe ve Silivri gibi ilçelerde yaşayan bazı vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama ekranı ile 30 Eylül 2022 Cuma gününün su kesintisi listesi ve ayrıntılar haberimizde...