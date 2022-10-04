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  4. İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 4 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 4 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

04.10.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ su kesintisi listesi ve "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı 4 Ekim 2022 Salı günü birçok kişi tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) bugün, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarını incelemek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ekim 2022 Salı İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

İSKİ su kesintisi listesi merak konusu olurken kurumdan 4 Ekim 2022 Salı günü için açıklamada bulunuldu. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle olacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler, internette İSKİ su kesintisi listesi için araştırma yapmaya başladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

4 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 4 Ekim Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
4 Ekim 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.
Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti
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İstanbul İSKİ su kesintisi iski su kesintisi istanbul su kesintisi
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