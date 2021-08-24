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İSKİ sular ne zaman gelecek? Hangi şehirlerde su kesintisi olacak?

24.08.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada İstanbul'un birçok ilçesine 11 saat boyunca su verilmeyeceği belirtildi. Esenler Birlik Mahallesinde 24.08.2021 saat 17:28'de başlayan su kesintisinin 20.00 gibi bitirilmesi öngörülüyor. İşte suların kesileceği ilçeler...

İstanbul'un bazı ilçelerinde suların kesileceği bilgisi, İSKİ tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Eyüpsultan suların kesileceği ilçelerin bir kısmı. Esenler Birlik Mahallesinde su kesintisi bugün 17.28'de başladı. Söz konusu kesintinin 20.00'da biteceği ifade ediliyor. İşte suların kesileceği ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

İSKİ'nin yaptığı açıklamada Arnavutköy, Esenyurt, Çatalca, Başakşehir, Eyüpsultan, Avcılar ve Küçükçekmece'de bazı mahallelere su verilmeyeceği belirtildi.
Söz konusu kesintinin nedeni olarak Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattında yapılacak çalışma gösterildi. Belirtilen ilçelerdeki bazı mahallelere 11 saat boyunca su verilmeyecek.
İSKİ, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli 2 bin 200 milimetre çapındaki içmesuyu hattı üzerinde tadilat ve yenileme çalışmaları sebebiyle 28 Ağustos Çarşamba 22:00 ile 29 Ağustos Perşembe 09:00 saatleri arasında 11 saat boyunca Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar ve Küçükçekmece'de suların kesik olacağını bildirdi.

İŞTE 11 SAAT BOYUNCA SU VERİLMEYECEK MAHALLELER

İŞTE 11 SAAT BOYUNCA SU VERİLMEYECEK MAHALLELER
Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır, Delikli, Ömerli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri,
Çatalca ilçesinde Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri,
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İSKİ

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