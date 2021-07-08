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İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal kimdir? Hande Ünal nereli, kaç yaşında?

08.07.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile geçtiğimiz yıl nişanlanan Hande Ünal, en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Öneki gün ünlü oyuncu ile dünyaevine giren Hande Ünal, Manisa'daki düğününden kareler yayınlayarak sosyal medyada gündem oldu. Peki Hande Ünal kimdir, nereli kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Güneşi Beklerken, Sen Çal Kapımı ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi projelerde rol alarak adını duyuran ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz yıl nişanlandığı hande Ünal ile önceki gün Manisa'da evlenmesi ile gündeme geldi. Sosyal medyada çiftin düğün fotoğrafları bir bir paylaşılırken, ünlü oyuncunun hayranları Hande Ünal'ı araştırmaya başladı. Peki İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal kimdir? Hande Ünal nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Hande Ünal kimdir?

Geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adamı atarak nişanlanan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal önceki gün dünyaevine girdi.
Ünlü oyuncunun sosyal medyada düğün fotoğrafları yayılırken eşi Hande Ünal'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

HANDE ÜNAL KİMDİR?

HANDE ÜNAL KİMDİR?
Hande Ünal, 30 yaşındadır. İsmail Ege Şaşmaz'dan ise 3 yaş büyüktür. Öte yandan Ünal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor.
İnstagram'da 155 bin takipçisi olan Ünal, kendisini Influencer olarak tanımlıyor ve hatırı sayılır sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Hande Ünal, geçtiğimiz sonbahar aylarında oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlanmıştı. Önceki gün ise ünlü oyuncunun memleketi Manisa'da evlendiler.
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