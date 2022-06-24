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  4. İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

24.06.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu, bugün cuma namazına müteakip, Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine saatler kala Fatih Camii’ne binlerce kişi akın etti. Cami çevresindeki yoğun kalabalık, drone ile havadan görüntülendi.

İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

FATİH’TE 'MAHMUT USTAOSMANOĞLU' YOĞUNLUĞU!

Fatih Camii’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.
Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı.

GECEYİ İSMAİLAĞA CAMİİ'NDE GEÇİRDİLER

GECEYİ İSMAİLAĞA CAMİİ'NDE GEÇİRDİLER
Çok sayıda kişi geceyi İsmailağa Camii’nde geçirdi.
Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti.
10.00’da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu.
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