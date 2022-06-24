İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
FATİH’TE 'MAHMUT USTAOSMANOĞLU' YOĞUNLUĞU!
Fatih Camii’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.
Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı.
GECEYİ İSMAİLAĞA CAMİİ'NDE GEÇİRDİLER
Çok sayıda kişi geceyi İsmailağa Camii’nde geçirdi.
Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti.
10.00’da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu.
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