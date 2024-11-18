Isparta'da erkekler gelenek başlattı! Sanayi kokulu 'altın' günü gündem oldu

Isparta'da erkekler tarafından nostaljik bir dokunuşla ‘Altın Günü' programı hayata geçiriliyor. Merkez'de faaliyet gösteren ‘Kulüp 124-131', her ay bir üyelerini seçiyor ve toplanan parayı onun nostalji tutkularını desteklemek için kullanıyor. Bu ayın şanslı ismi ise ekipte aralarında "Ali abimiz" olarak seslendikleri kıdemli bir üyeydi. Ali abilerine, klasik aracına yeni aksesuarlar alması için topladıkları parayı takdim eden grup, bu sırada keyifli anlar yaşamayı da ihmal etmedi.