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Isparta'da erkekler gelenek başlattı! Sanayi kokulu 'altın' günü gündem oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.11.2024 16:38
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Kadınların yıllardır süregelen altın günü geleneği, Isparta'da erkekler tarafından da nostaljik bir dokunuşla hayata geçiriliyor. Yaklaşık 45 kişiden oluşan klasik araç tutkunları, her ay kentte bulunan sanayide bir araya gelerek kendilerine özgü bir “altın günü” düzenliyor.

Isparta'da erkekler tarafından nostaljik bir dokunuşla ‘Altın Günü' programı hayata geçiriliyor. Merkez'de faaliyet gösteren ‘Kulüp 124-131', her ay bir üyelerini seçiyor ve toplanan parayı onun nostalji tutkularını desteklemek için kullanıyor. Bu ayın şanslı ismi ise ekipte aralarında "Ali abimiz" olarak seslendikleri kıdemli bir üyeydi. Ali abilerine, klasik aracına yeni aksesuarlar alması için topladıkları parayı takdim eden grup, bu sırada keyifli anlar yaşamayı da ihmal etmedi.

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"ARAÇLAR BAHANE, DOSTLUKLAR ŞAHANE"

"ARAÇLAR BAHANE, DOSTLUKLAR ŞAHANE"

Kulübün mottosu "Araçlar bahane, dostluklar şahane." olduğunu söyleyen kulüp başkanı Kadir Özkan, burada asıl önemli olan, bir arada olmak ve paylaşmak olduğunu ifade ediyor. Isparta'da düzenledikleri etkinliklerle dikkat çeken bu grup, sadece üyeleri arasında değil, şehirdeki diğer insanlar arasında da sempati topluyor.

Dostluk, yardımlaşma ve eğlencenin buluştuğu bu nostalji grubu, kadınların altın gününe kendi tarzlarında bir alternatif sunarak dayanışma hikayesi yazmaya devam ediyor.

Kulüp Başkanı Kadir Özkan, etkinliklerinin dostluğu pekiştirmek adına düzenlendiğini belirterek, "Kadınlarda altın günü varsa bizde de klasik araçların günü olsun istedik. Bu fikirle yola çıkarak bir etkinlik düzenledik.

Kulübümüzü yaklaşık 3 yıl önce kurduk ve şu anda kocaman bir aile olduk. Kulübümüzde toplam 45 nostaljik araç var. Genellikle havaların güzel olduğu zamanlarda etkinlikler yapıyoruz" dedi.

"MESAJ ATMIŞ SEVDİĞİM, 5 DAKİKAYA SENDEYİM, SANA GELMEDİĞİM GÜN SANAYİDEYİM"

"MESAJ ATMIŞ SEVDİĞİM, 5 DAKİKAYA SENDEYİM, SANA GELMEDİĞİM GÜN SANAYİDEYİM"

Kulüp üyelerinin araçlarla olan bağını anlatan başkan Özkan, "Günümüzün çoğu sanayide geçiyor. Şöyle bir sloganımız var: ‘Mesaj atmış sevdiğim, 5 dakikaya sendeyim, sana gelmediğim gün, bil ki sanayideyim.' Bu araçlar herkesin geçmişine dokunuyor ve o hatıraları yaşatabilmek bize mutluluk veriyor. Psikoloğa gitmemize gerek yok, arabalarımıza vakit ayırmak bizi dinlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Isparta sanayi
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