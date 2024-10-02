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İsrail'e yağan füzeler İranlıları sevinçten havalara uçurdu: Saldırı sonrası tatlı ikramı! Emrin verildiği anlar ortaya çıktı

02.10.2024 09:57
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Dün gece İsrail semalarında füzeler uçuşurken İranlılar da sevinçten havalara uçtu. Füze saldırısından sonra İranlılar başkent Tahran'da toplanıp "Gerçek Vaat-2" adı verilen operasyonu coşkuyla kutladı. Filistin Meydanı'nda toplananlar, İsrail'in suikastla öldürdüğü Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın posterinin önüne çiçekler bıraktı. Hatta birbirlerine tatlı ikram edenler de oldu. Bu arada İran'da saldırı emrinin verildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail son zamanlarda Hamas lideri Heniyye'yi, Hizbullah lideri Nasrallah'ı ve Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ı öldürünce İran öç için düğmeye bastı. Gece saatlerinde başkent Tel Aviv dahil birçok kentte sirenler çaldı. Füzeler adeta yağmur olup İsrail'e yağdı. İsrail semalarındaki görüntüler İranlıları neşeye boğdu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İRANLILAR SALDIRIYI COŞKUYLA KUTLADI

BİNLERCE KİŞİ TAHRAN'DAKİ MEYDANLARDA TEKBİR GETİRDİ

BİNLERCE KİŞİ TAHRAN'DAKİ MEYDANLARDA TEKBİR GETİRDİ

Saldırını ardından başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı.

Başkent Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu.

ÇİÇEKLER BIRAKILDI, TATLILAR İKRAM EDİLDİ

ÇİÇEKLER BIRAKILDI, TATLILAR İKRAM EDİLDİ

Meydanda toplanan, İran, Filistin, Lübnan bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, İsrail'in Beyrut'a saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dev posterinin önüne çiçekler bıraktı ve birbirlerine tatlılar ikram etti.

SLOGANLAR ATILDI: İSRAİL'İ YERYÜZÜNDEN SİLECEĞİZ

SLOGANLAR ATILDI: İSRAİL'İ YERYÜZÜNDEN SİLECEĞİZ

Göstericiler “Tahran’dan Lübnan’a kahrolsun İsrail”, “İsrail yok olacak” sloganları attı.

İran, Lübnan, Hizbullah ve Filistin bayraklarının dalgalandığı kutlamada, “İntikam vakti geldi”, “İsrail’i yeryüzünden sileceğiz” yazılı pankartlar taşındı.

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Lübnan füze
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