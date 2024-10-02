İsrail'e yağan füzeler İranlıları sevinçten havalara uçurdu: Saldırı sonrası tatlı ikramı! Emrin verildiği anlar ortaya çıktı

İsrail son zamanlarda Hamas lideri Heniyye'yi, Hizbullah lideri Nasrallah'ı ve Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ı öldürünce İran öç için düğmeye bastı. Gece saatlerinde başkent Tel Aviv dahil birçok kentte sirenler çaldı. Füzeler adeta yağmur olup İsrail'e yağdı. İsrail semalarındaki görüntüler İranlıları neşeye boğdu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır