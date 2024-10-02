İsrail'e yağan füzeler İranlıları sevinçten havalara uçurdu: Saldırı sonrası tatlı ikramı! Emrin verildiği anlar ortaya çıktı

İsrail son zamanlarda Hamas lideri Heniyye'yi, Hizbullah lideri Nasrallah'ı ve Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ı öldürünce İran öç için düğmeye bastı. Gece saatlerinde başkent Tel Aviv dahil birçok kentte sirenler çaldı. Füzeler adeta yağmur olup İsrail'e yağdı. İsrail semalarındaki görüntüler İranlıları neşeye boğdu.
Saldırını ardından başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı.
Başkent Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu.
Meydanda toplanan, İran, Filistin, Lübnan bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, İsrail'in Beyrut'a saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dev posterinin önüne çiçekler bıraktı ve birbirlerine tatlılar ikram etti.
Göstericiler “Tahran’dan Lübnan’a kahrolsun İsrail”, “İsrail yok olacak” sloganları attı.
İran, Lübnan, Hizbullah ve Filistin bayraklarının dalgalandığı kutlamada, “İntikam vakti geldi”, “İsrail’i yeryüzünden sileceğiz” yazılı pankartlar taşındı.