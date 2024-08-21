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İsrail fena karıştı! Ultra Ortodoks Yahudiler sokaklara çıktı, polisten sert müdahale

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.08.2024 14:20
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İsrail'de sokaklar fena karıştı. Zorunlu askerlik hizmeti düzenlemesine tepki gösteren Ultra Ortodoks Yahudiler'e polisin müdahalesi de sert oldu. Göstericiler polis bariyerlerini yıkıp, çöp kutularını devirirken; gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

Filistin'e yönelik aylardır soykırım uygulayan İsrail'de ortalık karıştı. Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) Batı Kudüs'te zorunlu askerlik hizmetine karşı sokaklara çıktı. Oturma eylemi yapan Ultra Ortodoks Yahudiler'e polisin müdahalesi ise çok sert oldu. Cop kullanarak göstericilere müdahale eden İsrail polisi, bazı eylemcileri gözaltına aldı.

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Kudüs'te bir askeri kayıt ofisini basmak isteyen göstericiler polis engelini aşmaya çalıştı.

Göstericiler polis bariyerlerini yıktı, çöp kutularını devirdi.

İsrail polisi coplarla göstericileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Atlı polisler de göstericilere sert müdahalede bulundu.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

İsrail Yüksek Mahkemesi haziran ayında, ordunun Ultra Ortodoks erkekleri askere alması kararını onaylamıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Yahudilik
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