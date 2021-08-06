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İstanbul'a neden kül yağdı? İstanbul'a kül mü yağıyor?

06.08.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün İstanbul'da ve özellikle Anadolu Yakası'nda gökyüzünü akşam saatlerine doğru kül bulutu sardı. Gökyüzünü kaplayan kül bulutu sonrası bazı arabaların kaputlarında, camlarda da kül parçaları görüldü. İstanbullular kül yağmasının nedenini araştırmaya başladı. Peki İstanbul'a kül mü yağıyor? İstanbul'a neden kül yağdı? İşte merak edilenler...

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda bugün vatandaşlar araçlarda üzerinde ve camlarda kül parçalarına rastladı. Akşam saatlerine doğru gökyüzünü kül bulutu kapladığı da görüldü. Görenleri şaşırtan olayın nedeni araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul'a neden kül yağdı?

İstanbul'a neden kül yağdı?

İstanbul Anadolu Yakası''nda akşam saatlerine doğru gökyüzünü kül bulutu sardı.
Vatandaşlar otomobillerin kaputuna ve camlarına küller yağdığını gördü. İstanbul'da görülen kül yağması olayına özellikle Anadolu Yakası'nda rastlandı.

Arabaların kaputlarında da rastlandı

Arabaların kaputlarında da rastlandı
Diğer yandan park halindeki otomobillerin kaputunda ve camlarında da küllere rastlandı.

Yangınlar sebebiyle olabileceği düşünülüyor

Yangınlar sebebiyle olabileceği düşünülüyor
Vatandaşlar havada uçuşan bir şeylerin olduğunu fark etti. Olayın Avrupa Yakası'nda meydana gelen fabrika yangınından, Antalya, Muğla yangınlarından veya Atina'daki yangınlar sebebiyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul

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