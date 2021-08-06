İstanbul'a neden kül yağdı? İstanbul'a kül mü yağıyor?

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda bugün vatandaşlar araçlarda üzerinde ve camlarda kül parçalarına rastladı. Akşam saatlerine doğru gökyüzünü kül bulutu kapladığı da görüldü. Görenleri şaşırtan olayın nedeni araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul'a neden kül yağdı?

İstanbul'a neden kül yağdı?

İstanbul Anadolu Yakası''nda akşam saatlerine doğru gökyüzünü kül bulutu sardı.

Vatandaşlar otomobillerin kaputuna ve camlarına küller yağdığını gördü. İstanbul'da görülen kül yağması olayına özellikle Anadolu Yakası'nda rastlandı.

Arabaların kaputlarında da rastlandı Diğer yandan park halindeki otomobillerin kaputunda ve camlarında da küllere rastlandı.