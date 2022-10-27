İstanbul Anadolu Yakasında sis etkili oldu

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasında da etkili olan sis, ormanlık alanların ve yolların üzerinde adeta perde oluşturdu. Etkili olan sis dron ile görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinde de etkili olan sis ormanlık alanların, yolların ve binaların üzerini adeta perde gibi kapladı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin de oldukça azaldığı gözlendi.

Etkili olan sis havadan görüntülendi.