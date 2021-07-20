İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı kaçta kılınacak? İşte 20 Temmuz bayram namazı saatleri!

Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak etti. Kurban Bayramı kutlamaları 20 Temmuz'da başlayıp bayramın son günü olan 23 Temmuz'da son bulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazının saat kaçta kılınacağını paylaştı. İşte 20 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri!