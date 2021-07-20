İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı kaçta kılınacak? İşte 20 Temmuz bayram namazı saatleri!

Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak etti. Kurban Bayramı kutlamaları 20 Temmuz'da başlayıp bayramın son günü olan 23 Temmuz'da son bulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazının saat kaçta kılınacağını paylaştı. İşte 20 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri!
İstanbul, Ankara ve İzmir bayram namazı saatleri
İstanbul'da Kurban Bayramı namazının 06.23'te kılınacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşıldı.
Ankara'da ise bayram namazı 06.10'da kılınacak.
İzmir'de Kurban Bayramı namazı 06.36'da kılınacak.
81 İLİN BAYRAM NAMAZI SAATİ
* ADANA 06:07 * ADIYAMAN 05:53 * AFYONKARAHİSAR 06:22 * AĞRI 05:30 * AKSARAY 06:09 * AMASYA 05:57 * ANTALYA 06:25 * ARDAHAN 05:28 * ARTVİN 05:32 * AYDIN 06:35 * BALIKESİR 06:31 * BARTIN 06:09 * BATMAN 05:42 * BAYBURT 05:40 * BİLECİK 06:21 * BİNGÖL 05:42 * BİTLİS 05:37 * BOLU 06:13 * BURDUR 06:25 * BURSA 06:25
* ÇANAKKALE 06:36 * ÇANKIRI 06:06 * ÇORUM 06:00 * DENİZLİ 06:30 * DİYARBAKIR 05:45 * DÜZCE 06:15 * EDİRNE 06:32 * ELAZIĞ 05:48 * ERZİNCAN 05:44 * ERZURUM 05:37 * ESKİŞEHİR 06:20 * GAZİANTEP 05:58 * GİRESUN 05:46 * GÜMÜŞHANE 05:43 * HAKKARİ 05:32 * HATAY 06:05 * IĞDIR 05:26 * ISPARTA 06:24