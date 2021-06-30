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İstanbul, Ankara ve İzmir Anadolu Liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları

30.06.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS heyecanı sona erdi. Merakla beklenen sınavın sonuçları bugün öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler liseleri araştırmaya koyuldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir Anadolu Liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları...

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kendilerine uygun liseleri arama motorlarından araştırmaya başladı. Biz de sizler için liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıp haberimizde derledik. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir Anadolu Liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları...

İstanbul, Ankara ve İzmir Anadolu Liseleri yüzdelik dilimler

LGS sonuçlarının bugün açıklanmasıyla 1 milyon 38 bin 492 lise adayı öğrencisinin katıldığı sınavda 97 öğrencinin 500 tam puan aldığı ve bu 97 kişinin LGS 2021 birinciliğini paylaştığı ortaya çıktı.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim okul tercihi yaparken dikkate alınması gereken önemli konular arasında yer alıyor. Yüzdelik dilim öğrencinin ülke, şehir, bölge genelindeki sıralamasını temsil eder. Sıralamada öğrenci ne kadar önde ise başarısı o kadar yüksektir. LGS'de 0.03 yüzdelik dilimine giren öğrenciler istedikleri liseye gidebilir.
Rehberlik öğretmenleri tarafından yüzdelik dilimin önemi sıklıkla vurgulanır. Sınav puanları yanıltıcı olabilmekle beraber tercih yaparken öğrencinin yüzdelik dilimi ve seçilecek okulun hangi yüzdelik dilimi ile öğrenci kabul ettiği dikkate alınmalıdır.
GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU) Kontenjan: 100 Taban Puan: 500 En yüksek yüzdelik dilim: 0,01 En düşük yüzdelik dilim: 0,01 İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH) Kontenjan: 180 Taban Puan: 497,41 En yüksek yüzdelik dilim: 0,06 En düşük yüzdelik dilim: 0,01 KABATAŞ ERKEK LİSESİ – İngilizce (BEŞİKTAŞ) Kontenjan: 120 Taban Puan: 494,82 En yüksek yüzdelik dilim: 0,11 En düşük yüzdelik dilim: 0,11 KABATAŞ ERKEK LİSESİ – Almanca (BEŞİKTAŞ) Kontenjan: 60 Taban Puan: 494,57 En yüksek yüzdelik dilim: 0,11 En düşük yüzdelik dilim: 0,01 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH) Kontenjan: 180 Taban Puan: 489,67 En yüksek yüzdelik dilim: 0,34 En düşük yüzdelik dilim: 0,06 HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR) Kontenjan: 120 Taban Puan: 487,97 En yüksek yüzdelik dilim: 0,46 En düşük yüzdelik dilim: 0,11 KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY) Kontenjan: 240 Taban Puan: 484,38 En yüksek yüzdelik dilim: 0,7 En düşük yüzdelik dilim: 0,11 VEFA LİSESİ (FATİH) Kontenjan: 150 Taban Puan: 477,58 En yüksek yüzdelik dilim: 1,26 En düşük yüzdelik dilim: 0,32
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER) Kontenjan: 150 Taban Puan: 477,36 En yüksek yüzdelik dilim: 1,29 En düşük yüzdelik dilim: 0,34 ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH) Kontenjan: 150 Taban Puan: 477,23 En yüksek yüzdelik dilim: 1,3 En düşük yüzdelik dilim: 0,09 BURAK BORA ANADOLU LİSESİ – İngilizce (KARTAL) Kontenjan: 120 Taban Puan: 476,41 En yüksek yüzdelik dilim: 1,37 En düşük yüzdelik dilim: 0,39 BURAK BORA ANADOLU LİSESİ – Fransızca (KARTAL) Kontenjan: 30 Taban Puan: 472,34 En yüksek yüzdelik dilim: 1,77 En düşük yüzdelik dilim: 1,41 BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ) Kontenjan: 150 Taban Puan: 475,41 En yüksek yüzdelik dilim: 1,47 En düşük yüzdelik dilim: 0,68 PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH) Kontenjan: 180 Taban Puan: 475 En yüksek yüzdelik dilim: 1,5 En düşük yüzdelik dilim: 0,3 ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ – (FATİH) Kontenjan: 150 Taban Puan: 470,1 En yüksek yüzdelik dilim: 1,99 En düşük yüzdelik dilim: 1,37 YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ – (BAKIRKÖY) Kontenjan: 120 Taban Puan: 467,44 En yüksek yüzdelik dilim: 2,26 En düşük yüzdelik dilim: 1,32
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Anahtar Kelimeler:
sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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