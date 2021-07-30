İstanbul, Ankara ve İzmir'de ormana girmek yasak mı? Hangi illerde ormana girmek yasak? Neden yasak?

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlar ciddi mal ve can kaybına neden oldu. Bu esnada yetkili makamlar tarafından yangına karşı önlem almak amacıyla bazı kararlar alındı. Bu çerçevede İstanbul'da ormanlara girme yasağının başladığı İstanbul Valiliği tarafından bildirildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ORMANA GİRMEK YASAK MI?

İstanbul Valiliği ormanlara girişin yasak olacağını belirtti. Yasak, 30 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecek. İstanbul'da piknik yapmak, mola vermek, ormana gitmek 31 Ağustos'a kadar yasak.

KAZDAĞLARI'NA GİRMEK YASAK Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Kazdağı Millî Parkına girişler kapatıldı. Konuyla ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Doğa Koruma ve Millî Parklar olarak Kazdağı Millî Parkımız'ın gelecek nesillere taşınması maksadıyla ülkemizde orman yangınlarının artması ve Balıkesir Valiliği'nin 29.07.2021 tarih ve 2021/2 kararı gereği tedbir amaçlı olarak; Mehmetalan Mahallesi yalama kapısı, Avcılar Mahallesi kışladağ kapısı ve Altınoluk Mahallesi ayıkapısı ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Hasanboğuldu ve Pınarbaşı Günü Birlik Kullanım Alanları ile cam seyir terası hariç tüm Milli Park sahası ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Yangına hassas olan Millî Parkımızda 30 Temmuz 2021 tarihi itibariyle her türlü faaliyete izin verilmeyecektir”

Balıkesir Valiliği, tabiat parklarının ve mesire yerlerinin dışında ormanlık alanlara giriş çıkışların ve ateş yakılmasının yasak olduğunu açıkladı. Orman alanları içinde semaver, mangal, ateş yakılmasına 20.00'den sonra izin verilmeyecek. Avcı ve çobanlar ormanlık alanlarda ateş yakmaması için giriş çıkış yasak olacak.

Ormanlık alan yakınlarında anız yakılmasına izin verilmeyecek. Aynı zamanda ormanlık alana yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda dilek balonu, havai fişek gibi yanıcı maddeler kullanılmayacak.