'İstanbul büyük depreme hazır mı?' sorusunun en net yanıtı! Gece meydana gelen depremin ardından evlerinden oldular

"NASIL YAPILACAK BİLMİYORUZ"

Çatımız iyi durumda değil. Ben en üst katta oturduğum için diğer ev sahipleriyle çok görüştüm. Videoları attım. Bu çatı olmaz, ileride sorun yaşayacağız dememe rağmen oralı olmadılar. Belki de önlemini alsaydık bugün bu sıva düşmezdi. Bizlerde evlerimizde oturuyor olurduk. Evi yapabilecek durumda değiliz. Nasıl yapılacak bilmiyoruz. Bir işin içine girdik. Belediyeyle konuştuk. Kolonlardan örnek aldılar. Ona göre bize haber verecekler. Herhalde bir kira yardımı olacak. Haber bekliyoruz onlardan" diye konuştu.