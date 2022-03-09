İstanbul’da 10-11 Mart okullar tatil mi edildi? Yarın kar tatili var mı, okullar tatil mi edildi? İşte İstanbul Valiliği'nin açıklaması!

İstanbul’da 10-11 Mart okullar tatil mi edildi? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler internette araştırma yapmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağacak. Perşembe günü ile birlikte İstanbul genelinde yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek. Basında yer alan haberlerin ardından İstanbul’da 10-11 Mart okullar tatil mi edildi? Yarın kar tatili var mı, okullar tatil mi edildi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği'nin açıklaması ve konuya ilişkin detaylar haberimizde.

İSTANBUL'DA 10-11 MART OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da 5 gün süreceği açıklanan kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Kar yağışı sonrası her valilikten açıklama yapılmaktadır. Konuya ilişkin 'kar tatili' açıklaması yapılmamış olsa da "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" yapıldığı ve İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin değerlendirildiği aktarıldı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıda İstanbul'daki okulların Perşembe ve Cuma günü tatil olması konusunun ele alındığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirilerek; İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi. İstanbul'da beklenen karla ilgili olarak İstanbul Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde toplantı yapıldı. Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Karla mücadele yapılacak eylem planı çıkarıldı.

Bu kapsamda Tırların 12 saat önceden İstanbul'a girişi yasaklandı. Kar yağışının özellikle İstanbul Havalimanı- Odayeri- Başakşehir- Hadımköy başta olmak üzere Avrupa Yakası'nın kuzey kısımlarında yaşanacağı hesaba katılarak yol üzerinde bulunan benzin istasyonlarıyla temasa geçildi. Öte yandan Kızılay'la iletişim kurularak 90 tane noktaya sıcak çorba başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımları organize edildi. Özellikle havalimanı bölgesindeki otoyol işletmecileriyle temasa geçilerek onların da alacağı önlemler konuşuldu.