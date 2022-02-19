İstanbul’da 200 metre yükseklikte yürüyüş! ''Baş döndürüyor, sonra alışıyorsunuz''

İstanbul’da 200 metre yükseklikte cam zeminde yürüme deneyimi sunan seyir terası açıldı. Teras, 360 derece İstanbul manzarası ile görsel şölen sunuyor. Cam zeminde bazı ziyaretçiler ilk adımı atmakta zorlanırken bazıları ise yere bakmadan yürüyor. Havada yürüyormuş hissi veren zeminde İstanbul’un birçok noktası da görünüyor. Özellikle İstanbul’un köprüleri, Çamlıca Kulesi, Tarihi Yarımada ve Adalar manzarası, akşam saatlerinde şehrin ışıklarıyla birleşiyor. Ortaya büyüleyici bir manzara çıkarken, cam teras İstanbul manzarasını 360 derecelik kesintisiz bir açıyla izleme şansı sunuyor. Teras, yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Mekanın Genel Müdürü ise, ''Korkan çok oluyor ama sosyal medyaya paylaşımda bulunmak için buna katlanıyorlar” ifadelerini kullandı.