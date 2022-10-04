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İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 4 Ekim sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

04.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ su kesintisi listesi ve "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı 4 Ekim 2022 Salı günü birçok kişi tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) bugün, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. İSKİ'den yapılan açıklamada Büyükçekmece, Başakşehir, Eyüpsultan, Tuzla, Zeytinburnu, Şişli detayı dikkat çekti. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ekim 2022 Salı İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

İSKİ su kesintisi listesi merak konusu olurken kurumdan 4 Ekim 2022 Salı günü için yazılı açıklama yapıldı. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle olacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler, internette İSKİ su kesintisi listesi için araştırma yapmaya başladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ekim 2022 Salı İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

4 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 4 Ekim Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 4 Ekim 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada su kesintisi yaşanacak ilçelere yer verildi.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 4 EKİM 2022 SALI

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 4 EKİM 2022 SALI
BÜYÜKÇEKMECE

tkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 04.10.2022 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Kumburgaz Mah,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ZEYTİNBURNU

Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Halaskargazi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İstanbul İSKİ su kesintisi iski su kesintisi istanbul su kesintisi
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