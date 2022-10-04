İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 4 Ekim sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi listesi merak konusu olurken kurumdan 4 Ekim 2022 Salı günü için yazılı açıklama yapıldı. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle olacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler, internette İSKİ su kesintisi listesi için araştırma yapmaya başladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ekim 2022 Salı İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...