İstanbul’da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler

Son dakika haberine göre; İstanbul'da deprem oldu. AFAD'dan gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,9 olarak kaydedildi. İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. ''Deprem'' etiketi kısa süre içerisinde Twitter'da TT oldu.

İŞTE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7,6 kilometre altında kaydedildi.

İSTANBUL'DAKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise İstanbul'da meydana gelen depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin şiddetinin 4,2 olduğunu paylaşırken, yerin 15,1 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından güvenlik ve zabıta birimlerine intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.