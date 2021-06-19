HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul’da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler

İstanbul’da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler

19.06.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD’dan paylaşılan verilere göre depremin şiddeti de kaydedildi. Peki İstanbul'da deprem kaç şiddetinde oldu? İşte son depremler...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da deprem oldu. AFAD'dan gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,9 olarak kaydedildi. İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. ''Deprem'' etiketi kısa süre içerisinde Twitter'da TT oldu.

İŞTE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7,6 kilometre altında kaydedildi.

istanbulda deprem mi oldu deprem kaç şiddetinde oldu

İSTANBUL'DAKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise İstanbul'da meydana gelen depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin şiddetinin 4,2 olduğunu paylaşırken, yerin 15,1 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.

İstanbul’da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından güvenlik ve zabıta birimlerine intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

İstanbul'daki depremin ardından Twitter'dan deprem paylaşımları yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Durmak bilmedi, bu halde yakalandı

Durmak bilmedi, bu halde yakalandı

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.