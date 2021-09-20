İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Eylül 2021 (AYEDAŞ-BEDAŞ) elektrik kesintileri...

20 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerinin ne zaman biteceği araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından tarih ve saatler duyuruldu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın da Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza çalışmalarıyla ilgilendiği biliniyor.

Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar elektrik kesintileri için https://www.ayedas.com.tr/Pages/Bilgilendirme/PlanliBakim/Planli-Kesinti-Listesi-ve-Haritasi.aspx adresine, Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşlar ise elektrik kesintileri için https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/ adresine bakabilir.