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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Eylül 2021 (AYEDAŞ-BEDAŞ) elektrik kesintileri...

20.09.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullular tarafından haftanın ilk günü elektrik kesintilerinin ne zaman sonlanacağı merak ediliyor. 20 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler duyuruldu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Eylül 2021 (AYEDAŞ-BEDAŞ) elektrik kesintileri...

20 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerinin ne zaman biteceği araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından tarih ve saatler duyuruldu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu.
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın da Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza çalışmalarıyla ilgilendiği biliniyor.
Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar elektrik kesintileri için https://www.ayedas.com.tr/Pages/Bilgilendirme/PlanliBakim/Planli-Kesinti-Listesi-ve-Haritasi.aspx adresine, Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşlar ise elektrik kesintileri için https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/ adresine bakabilir.
İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak olan planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin bulunduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil internet sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul

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