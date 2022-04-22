İstanbul'da 'Hırka-i Şerif' kuyruğu! 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı

Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, iki yıl aradan sonra bugün ziyarete açıldı.

DUALAR OKUNDU, DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Açılışa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı.

Ziyaretçiler, cami içerisine alınmadan önce dualar okundu. Açılışın ilk gününde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hem dua etti hem de duygulu anlar yaşadı.

"2 SENEDİR ÖKSÜZ KALDIK" Ziyarete gelen Nurten Tabaklı, “Bu gece hiç uyumadım desem yeri. Sabah erkenden geldik. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Böyle bir yeri görmeyi Allah bize nasip etti. Her sene geliyorduk ama 2 senedir öksüz kaldık. Bugün çok mutluyuz” diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU" Sabah 06.00’da sıra için geldiğini söyleyen Aysun Özbek, “Heyecanlayız. İnşallah Kabe’ye gitmeyi de Allah nasip eder. Çok güzel bir duygu. İçeride ağlamaktan hiçbir şey yapamıyorum. Rabbim herkese buraya gelmeyi nasip etsin” dedi.