İstanbul'da piknik yasağı uzadı mı? İstanbul'da piknik yasağı bitti mi, ne zaman bitecek?

İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş ve piknik yasağı ile ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama geldi. Vali Ali Yerlikaya'nın açıklaması sonrası ormanlara giriş yasağının uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki İstanbul'da piknik yasağı uzadı mı?

İSTANBUL'DA PİKNİK YASAĞI UZADI MI?

İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir süredir ormanlara giriş yasağı uygulanmaktaydı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanmakta olan ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda uygulanan ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e dek uzatılmış oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.