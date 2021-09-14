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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Eylül Salı Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir sular ne zaman gelir?

14.09.2021 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından İstanbul için su kesintisi duyurusu yapıldı. Kesinti İstanbul'un bazı ilçelerini kapsayacak. Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Eylül Salı Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir sular ne zaman gelir? İşte ayrıntılar...

İSKİ tarafından yapılan duyuru ile İstanbul'da su kesintisi olacağı açıklandı. Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek olan bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir'de bir süre su kesintisi olacak. Peki 14 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintisi olacağını duyurdu.
İSKİ tarafından yapılan duyuruda, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.
Kesinti yaşanan ilçeler arasında şu bölgeler bulunuyor: Ümraniye: Tüm mahalleler. Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.
Ataşehir : Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul

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