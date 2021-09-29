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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Eylül arıza ve kesinti listesi...

29.09.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanmakta. Kesintinin olduğu Büyükçekmece, Arnavutköy, Tuzla ve Beykoz gibi yerlerde ikamet eden vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 28 Eylül arıza ve kesinti listesi...

İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan su kesintilerinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Büyükçekmece, Arnavutköy, Tuzla ve Beykoz'da bir süreliğine su kesintisi yaşandı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

28 Eylül günü İstanbul'un bazı bölgelerinde içme suyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanmakta. Vatandaşlar söz konusu kesintinin ne zaman düzeleceğini merak ediyor.

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY
İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2021 14:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE
İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 28.09.2021 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

BEYKOZ
İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2021 12:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

TUZLA
İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2021 15:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ

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