İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Eylül arıza ve kesinti listesi...

İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan su kesintilerinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Büyükçekmece, Arnavutköy, Tuzla ve Beykoz'da bir süreliğine su kesintisi yaşandı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
28 Eylül günü İstanbul'un bazı bölgelerinde içme suyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanmakta. Vatandaşlar söz konusu kesintinin ne zaman düzeleceğini merak ediyor.
ARNAVUTKÖY
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2021 14:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BÜYÜKÇEKMECE
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 28.09.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYKOZ
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2021 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
TUZLA
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2021 15:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.