İstanbul’da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası, konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 10 Mart 2022 Perşembe okullar tatil edildi mi? İstanbul Valiliği kar tatili son dakika açıklaması yaptı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği'nin açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 5 gün süreceği açıklanan kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

10 MART 2022 PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiiği'nden yapılan açıklamada 10 Mart 2022 Perşembe gününden 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar tüm eğitim kurularına yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,