İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 10 Mart 2022 Perşembe okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama sonrası, konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 10 Mart 2022 Perşembe okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği'nin açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 5 gün süreceği açıklanan kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Kar yağışı sonrası her valilikten açıklama yapılmaktadır. Konuya ilişkin 'kar tatili' açıklaması yapılmamış olsa da "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" yapıldığı ve İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin değerlendirildiği aktarıldı.

10 MART 2022 PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıda İstanbul'daki okulların Perşembe ve Cuma günü tatil olması konusunun ele alındığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirilerek; İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi. İstanbul'da beklenen karla ilgili olarak İstanbul Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde toplantı yapıldı. Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Karla mücadele yapılacak eylem planı çıkarıldı.

Bu kapsamda Tırların 12 saat önceden İstanbul'a girişi yasaklandı. Kar yağışının özellikle İstanbul Havalimanı- Odayeri- Başakşehir- Hadımköy başta olmak üzere Avrupa Yakası'nın kuzey kısımlarında yaşanacağı hesaba katılarak yol üzerinde bulunan benzin istasyonlarıyla temasa geçildi. Öte yandan Kızılay'la iletişim kurularak 90 tane noktaya sıcak çorba başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımları organize edildi. Özellikle havalimanı bölgesindeki otoyol işletmecileriyle temasa geçilerek onların da alacağı önlemler konuşuldu.