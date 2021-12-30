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  4. İstanbul'daki sanal araziler metaverse'te kapış kapış satılıyor: Sadece taşı toprağı değil, "sanalı" da altın!

İstanbul'daki sanal araziler metaverse'te kapış kapış satılıyor: Sadece taşı toprağı değil, "sanalı" da altın!

30.12.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en dikkat çeken teknolojisi metaverse, sanal arsa satışları konusunda Türkiye'de yoğun ilgi görüyor. Metaverse platformu OVR'nin haritasına göre, sanal dünyada Türkiye'de 20 binden fazla parsel satıldı. İstanbul'da ise sanal arsa satışları deyim yerindeyse patladı.

Sanal evren metaverse Meta'nın adının değişmesiyle birlikte tekrar gündeme getirilse de aslında uzun bir süredir hayatımızda. Son dönemde metaverse platformlarında yapılan satışlar ise oldukça göze çarpıyor. Örneğin, The Sandbox'ta Metaflower isimli sanal bir mega yat, 149 ETH (yaklaşık 650 bin dolar) karşılığında satın alınmıştı. Ayrıca, yine sanal bir dünya olan Decentraland'da bir dijital arazi 2.43 milyon dolara satılmış ve dünyanın ünlü şehirlerinde yer alan birçok evin fiyatını geride bırakmıştı.

TÜRKİYE'DE SANAL ARSA SATIŞI İLGİ GÖRÜYOR

Metaverse platformu OVR ise dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunmasıyla biliniyor. OVR'nin sitesindeki haritaya bakılırsa, Türkiye'de de sanal arsa satışları oldukça revaçta.

EN ÇOK İLGİ İSTANBUL'DA

EN ÇOK İLGİ İSTANBUL'DA
Haritaya göre, Türkiye’de 20 bin parselden fazla arazi satılırken, en çok ilgiyi ise İstanbul gördü.
Şehirde satılan parsel sayısı 11 bini geçti.

İSTİKLAL'DE VE BOĞAZ HATTINDA YER YOK

İSTİKLAL'DE VE BOĞAZ HATTINDA YER YOK
İstanbul'un en kilit noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde ve Boğaz hattında ise neredeyse yer kalmadı.
İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında ve sokağa biraz daha uzak yerlerde satılık parsellerin yer aldığı görüldü. Bu noktalarda 12 OVR (yaklaşık 400 TL) karşılığı satılan parseller göze çarpıyor.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Türkiye
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