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  4. İstanbul 'keşke hep böyle olsa' dedirtti! Trafik yoğunluğu tam yüzde 1 olarak ölçüldü

İstanbul 'keşke hep böyle olsa' dedirtti! Trafik yoğunluğu tam yüzde 1 olarak ölçüldü

02.05.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul genelinde yolların boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00'da yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü. İstanbul'un boş hali dron kamerası ile işte böyle görüntülendi...

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olurken, boş kalan yollar dron ile görüntülendi. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 1 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

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İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

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