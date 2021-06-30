İstanbul nitelikli Fen Liseleri hangileri? 2021 İstanbul fen liseleri yüzdelik dilimleri

2021 LGS sınavı 6 Haziran tarihinde tamamlandı. Binlerce 8.sınıf öğrencisinin iyi bir lise kazanmak için ter döktüğü sınavın sonuçları ise 30 Haziran tarihi itibariyle açıklandı. MEB’den yapılan açıklamada tercih işlemlerinin 5 – 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Tercihlerinde nitelikli Fen liselerinden birini tercih etmek isteyen öğrenciler ise İstanbul’daki Fen liselerinin taban puanlarını merak etti.
LGS tercihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziranda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlanan 2021 tercih kılavuzu yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, 2021 LGS tercihleri 5 - 16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
İstanbul nitelikli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
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