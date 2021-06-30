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  4. İstanbul nitelikli Fen Liseleri hangileri? 2021 İstanbul fen liseleri yüzdelik dilimleri

İstanbul nitelikli Fen Liseleri hangileri? 2021 İstanbul fen liseleri yüzdelik dilimleri

30.06.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran tarihinde tamamlanan 2021 LGS’nin sınav sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise lise tercihi yapacak olan adaylar, 2021 LGS sınavı için İstanbul’daki nitelikli okulları araştırmaya başladı. Fen liselerini tercih etmek isteyen 8.sınıf öğrencileri İstanbul’da bulunan Fen liselerinin yüzdelik dilim ve taban puanlarını merak ediyor. İşte İstanbul’daki nitelikli Fen liseleri yüzdelik dilimleri…

2021 LGS sınavı 6 Haziran tarihinde tamamlandı. Binlerce 8.sınıf öğrencisinin iyi bir lise kazanmak için ter döktüğü sınavın sonuçları ise 30 Haziran tarihi itibariyle açıklandı. MEB’den yapılan açıklamada tercih işlemlerinin 5 – 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Tercihlerinde nitelikli Fen liselerinden birini tercih etmek isteyen öğrenciler ise İstanbul’daki Fen liselerinin taban puanlarını merak etti.

LGS tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziranda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlanan 2021 tercih kılavuzu yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, 2021 LGS tercihleri 5 - 16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

İstanbul nitelikli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul nitelikli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
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sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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