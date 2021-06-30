İstanbul nitelikli Fen Liseleri hangileri? 2021 İstanbul fen liseleri yüzdelik dilimleri

2021 LGS sınavı 6 Haziran tarihinde tamamlandı. Binlerce 8.sınıf öğrencisinin iyi bir lise kazanmak için ter döktüğü sınavın sonuçları ise 30 Haziran tarihi itibariyle açıklandı. MEB’den yapılan açıklamada tercih işlemlerinin 5 – 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Tercihlerinde nitelikli Fen liselerinden birini tercih etmek isteyen öğrenciler ise İstanbul’daki Fen liselerinin taban puanlarını merak etti.