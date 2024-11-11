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İstanbul sosyetesi şokta: Alışverişte ilk adresleriydi! O villa basıldı, içeriden neler çıktı neler

11.11.2024 14:22
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İstanbul'da sosyete ünlülerinin uğrak mekanı olan villa basıldı! Adeta mağazaya çevrilen villada ele geçirilenler ağızları açık bıraktı. Hem ofis hem ev olarak kullanılan mekanda dünyaca ünlü markalardan piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan ürünler çıktı.

Yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirip sosyete ünlülerine satıyorlardı! İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 166 parça dekoratif ürün ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli salıverildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İHA'nın aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince suç organizasyonlarının deşifre edilerek kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI KAÇAK GETİRDİLER

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI KAÇAK GETİRDİLER

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmalarda, bazı kaçakçılarca dünyaca ünlü markalara ait dekoratif ürünlerin ülkeye kaçak yollarla getirildiği ve satışının yapılmak istendiği tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde söz konusu ürünlerin saklandığı ev-ofis olarak kullanılan adrese geçtiğimiz çarşamba günü operasyon düzenlendi.

SOSYETENİN UĞRAK MEKANI

SOSYETENİN UĞRAK MEKANI

Sabah'ta yer alan habere göre; villa adeta mağazaya çevrilmişti ve cemiyet hayatının uğrak yerlerinden biriydi. Çok sayıda sosyetik ve ünlü ismin de buradan alışveriş yaptığı öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA

Adreste yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan bin 166 adet dekoratif ürün ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık dekorasyon malzemeleri villa
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