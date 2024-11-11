İstanbul sosyetesi şokta: Alışverişte ilk adresleriydi! O villa basıldı, içeriden neler çıktı neler

Yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirip sosyete ünlülerine satıyorlardı! İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 166 parça dekoratif ürün ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli salıverildi.
İHA'nın aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince suç organizasyonlarının deşifre edilerek kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmalarda, bazı kaçakçılarca dünyaca ünlü markalara ait dekoratif ürünlerin ülkeye kaçak yollarla getirildiği ve satışının yapılmak istendiği tespit edildi.
Yapılan tespitlerin ardından İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde söz konusu ürünlerin saklandığı ev-ofis olarak kullanılan adrese geçtiğimiz çarşamba günü operasyon düzenlendi.
Sabah'ta yer alan habere göre; villa adeta mağazaya çevrilmişti ve cemiyet hayatının uğrak yerlerinden biriydi. Çok sayıda sosyetik ve ünlü ismin de buradan alışveriş yaptığı öne sürüldü.
Adreste yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan bin 166 adet dekoratif ürün ele geçirildi.