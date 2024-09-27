İstanbul'u terk edip bakın nereye yerleşti! Popstar Firdevs Güneş evinin kapılarını açtı! Görenler hayran kaldı

MYNET- Popstar Türkiye'nin finalistlerinden Firdevs Güneş, sempatik tavırları ve güçlü sesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. 13 hafta süren yarışma sonunda Abidin ve Firdevs finale kalmayı başaran isimler olmuştu. Önceki İçerik Sonraki İçerik

UZUN ZAMAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği final gecesinde şampiyonu SMS ile belirledi. 30 milyon SMS atıldı ve bu oyların yüzde 52'sini alan Abidin birinci, Firdevs ise ikinci oldu.

EVLENİP İSTANBUL'U TERK ETTİ Yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs, yarışmanın ardından evlenip İstanbul'u terk etti.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Firdevs Güneş, Bolu'daki evinin kapılarını Evrim Akın'ın Ev Gezmesi programına açtı.

Kendini doğaya veren ünlü isim dikiş, nakış ve yemek yaparak tüm zamanını geçirdiğini söyleyerek 'İstanbul'un kaosundan uzak yaşamak iyi geldi' açıklamasını da yaptı.