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  4. İstanbul'u terk edip bakın nereye yerleşti! Popstar Firdevs Güneş evinin kapılarını açtı! Görenler hayran kaldı

İstanbul'u terk edip bakın nereye yerleşti! Popstar Firdevs Güneş evinin kapılarını açtı! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.09.2024 11:06
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Bir dönemin en popüler programlarından olan Popstar'da ikinci olan Firdevs Güneş uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Evlendikten sonra İstanbul'u da terk eden ünlü isim Bolu'daki evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Firdevs Güneş'in mütevazi evini görenler hayran kaldı.

MYNET- Popstar Türkiye'nin finalistlerinden Firdevs Güneş, sempatik tavırları ve güçlü sesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. 13 hafta süren yarışma sonunda Abidin ve Firdevs finale kalmayı başaran isimler olmuştu.

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UZUN ZAMAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği final gecesinde şampiyonu SMS ile belirledi. 30 milyon SMS atıldı ve bu oyların yüzde 52'sini alan Abidin birinci, Firdevs ise ikinci oldu.

EVLENİP İSTANBUL'U TERK ETTİ

EVLENİP İSTANBUL'U TERK ETTİ
Yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs, yarışmanın ardından evlenip İstanbul'u terk etti.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Firdevs Güneş, Bolu'daki evinin kapılarını Evrim Akın'ın Ev Gezmesi programına açtı.
Kendini doğaya veren ünlü isim dikiş, nakış ve yemek yaparak tüm zamanını geçirdiğini söyleyerek 'İstanbul'un kaosundan uzak yaşamak iyi geldi' açıklamasını da yaptı.
4 yıldır memleketi Bolu'da yaşayan Firdevs Güneş'in mütevazi evini görenler ise hayran kaldı.
Anahtar Kelimeler:
popstar
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