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  4. İstanbul'un göbeğinde gözüktü! Tam 2 gün üst üste deniz yüzeyindeydi... Marmara Denizi müsilaj tehlikesini tekrar yaşıyor

İstanbul'un göbeğinde gözüktü! Tam 2 gün üst üste deniz yüzeyindeydi... Marmara Denizi müsilaj tehlikesini tekrar yaşıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.01.2025 16:40
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Marmara Denizi’nde müsilaj tehlikesi artıyor! Bostancı Sahili'nde 2 gün üst üste deniz yüzeyine çıkmış müsilaj görüldü. Prof. Dr. Barış Salihoğlu, kuraklığın ve kirliliğin etkisiyle müsilajın deniz yüzeyine çıkmaya başladığını, bu durumun daha da kötüleşebileceğini uyarıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, yağışlardaki azalışın Karadeniz'den Marmara Denizi'ne giren suyu etkilediğini ve bu durumun da Bostancı Sahili'nde görüldüğü gibi müsilaja neden olduğunu, kuraklık sürerse müsilaj oluşumunun da artacağını kaydetti.

DENİZ YÜZEYİNE ÇIKTI

DENİZ YÜZEYİNE ÇIKTI

Marmara Denizi'nde 2 hafta önce deniz yüzeyinin altında tespit edilen müsilaj oluşumu, Kadıköy Bostancı Sahili'nde 2 gün üst üste deniz yüzeyinde görüldü. Salihoğlu, özellikle Karadeniz'den gelen suyun bir süre düşük seviyede seyretmesi nedeniyle Marmara Denizi'nin üst suyunda değişimin az olduğunu, bunun sonucunda da müsilajın ortaya çıktığını söyledi.

"ARTIK KURAKLIK DA ÇOK ETKİLİYOR"

"ARTIK KURAKLIK DA ÇOK ETKİLİYOR"

Marmara'daki ana sorunun kirlilik ve oksijen azlığı olduğunu vurgulayan Salihoğlu, kirlilik girdilerinin yüksek seviyede olmaya devam ettiğini, dolayısıyla müsilajın ya da başka ekstrem olayların görülmesinin kaçılmaz olduğunu ifade etti.

Kış döneminde olunmasına karşın yağışların az olduğunun altını çizen Salihoğlu, "Yağışlar az seyrettiği ve Boğaz'dan gelen jet akıntısı olduğu sürece müsilaj yüzeye çıkmaya devam edecek, şu anki durumu böyle görüyoruz. Konu sıcaklıkların artmış olmasının ötesine geçmiş durumda, artık kuraklık da çok etkiliyor." dedi.

"DAHA FAZLA YÜZEYE ÇIKABİLİR"

"DAHA FAZLA YÜZEYE ÇIKABİLİR"

Kuraklığın, Karadeniz'e giren suyu ve dolayısıyla Marmara'daki değişimi ciddi etkilediğini anlatan Salihoğlu, "Artık müsilajı gördüğümüzü söylüyoruz, söyleyebiliyoruz. Zaten uzun süredir olabileceğini söylüyorduk. Bu değişim az olduğu sürece -ki önümüzdeki aylarda da bunun az olacağını öngörüyoruz- müsilaj bir süre daha devam edebilir. Su yüzeyinde de görünmeye devam eder. Özellikle Boğaz'dan giren jet akıntısı güçlenirse bunu daha fazla yüzeye çıkaracaktır." diye konuştu.

"MARMARA'NIN DURUMU KÖTÜ"

"MARMARA'NIN DURUMU KÖTÜ"

Kirlilik azaltılmadığı sürece, artan kuraklık ve Marmara üst suyundaki dolaşımın azalmasıyla bu tür olayların olağan hale gelebileceği uyarısında bulunan Salihoğlu, müsilaj görülmese dahi Marmara'daki durumun kötü olduğunu, halihazırda yoğun seviyedeki kirlilik ve oksijen azlığının Marmara'da devam ettiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi deniz Müsilaj
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