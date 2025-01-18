İstanbul'un göbeğinde gözüktü! Tam 2 gün üst üste deniz yüzeyindeydi... Marmara Denizi müsilaj tehlikesini tekrar yaşıyor

"DAHA FAZLA YÜZEYE ÇIKABİLİR"

Kuraklığın, Karadeniz'e giren suyu ve dolayısıyla Marmara'daki değişimi ciddi etkilediğini anlatan Salihoğlu, "Artık müsilajı gördüğümüzü söylüyoruz, söyleyebiliyoruz. Zaten uzun süredir olabileceğini söylüyorduk. Bu değişim az olduğu sürece -ki önümüzdeki aylarda da bunun az olacağını öngörüyoruz- müsilaj bir süre daha devam edebilir. Su yüzeyinde de görünmeye devam eder. Özellikle Boğaz'dan giren jet akıntısı güçlenirse bunu daha fazla yüzeye çıkaracaktır." diye konuştu.