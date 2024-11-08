İstanbul'un için büyük tehlike kapıda! Barajlarındaki su seviyesi 15 ay sonra yüzde 30'un altına düştü

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 259 milyon 87 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2024'te 404 milyon metreküp su alındı.

