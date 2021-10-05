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İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? 6 Ekim'de İstanbul hangi devletlerin işgalinden kurtuldu?

05.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim'de İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlanacak. "6 Ekim resmi tatil mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. İstanbul'u işgal eden ülke ve devletler de merak ediliyor. Peki İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? 6 Ekim'de İstanbul hangi devletlerin işgalinden kurtuldu? İşte ayrıntılar...

6 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü gerçekleşecek. Bugünün resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul'un en önemli günlerinden biri olan İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi?

İSTANBUL'U HANGİ ÜLKELER İŞGAL ETMİŞTİ?

İstanbul’un kurtuluşunun resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul'un kurtuluşu resmi tatiller içerisinde yer almıyor. Bu sebeple kamu kurumları ve diğer resmi kurumlar, 6 Ekim Çarşamba günü normal çalışma düzenlerini devam ettirecekler.

İSTANBUL'U HANGİ ÜLKELER İŞGAL ETMİŞTİ?

İSTANBUL'U HANGİ ÜLKELER İŞGAL ETMİŞTİ?
İtilaf Devletleri donanmaları, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen meydana gelmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinin ardından Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu, İtilaf Devletleri kontrolünde bulunan tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı.
Bununla beraber Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de yer alan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı. İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladıktan sonra Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George ise bu istekleri reddetti.
Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Sonrasında "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal bitmedi. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen ardından İstanbul'u boşaltacaktı.
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'nın ardından, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği de 4 Ekim 1923 tarihinde Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 sene 10 ay 23 gün sürdü. Her senenin 6 Ekim'i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Mustafa Kemal Atatürk

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