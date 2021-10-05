İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? 6 Ekim'de İstanbul hangi devletlerin işgalinden kurtuldu?

6 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü gerçekleşecek. Bugünün resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul'un en önemli günlerinden biri olan İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi?

İSTANBUL'U HANGİ ÜLKELER İŞGAL ETMİŞTİ?

İstanbul’un kurtuluşunun resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul'un kurtuluşu resmi tatiller içerisinde yer almıyor. Bu sebeple kamu kurumları ve diğer resmi kurumlar, 6 Ekim Çarşamba günü normal çalışma düzenlerini devam ettirecekler.

İSTANBUL'U HANGİ ÜLKELER İŞGAL ETMİŞTİ? İtilaf Devletleri donanmaları, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen meydana gelmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinin ardından Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu, İtilaf Devletleri kontrolünde bulunan tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı.

Bununla beraber Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de yer alan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı. İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladıktan sonra Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George ise bu istekleri reddetti.

Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Sonrasında "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal bitmedi. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen ardından İstanbul'u boşaltacaktı.